Ook scheidsrechter Erik Lambrechts naar EK U21

De Jonge Duivels zullen niet de enige Belgen op het beloften-EK in Georgië en Roemenië zijn. Met Erik Lambrechts werd ook een Belgische scheidsrechter aangeduid.

Lambrechts zal tijdens de poulefase uitsluitend wedstrijden in Roemenië fluiten om niet in het vaarwater van de Duivels te komen, die hun matchen in Georgië spelen. Kevin Monteny en Jo De Weirdt zijn de Belgische assistenten die Lambrechts zullen bijstaan.