Zweedse Nilla Fischer getuigt over vernederende situatie tijdens WK: “We moesten onze genitaliën laten zien, om te bewijzen dat we vrouwen waren”

De speelsters van het Zweedse nationale elftal moesten bij het WK in 2011 hun geslachtsdeel laten zien. Hiermee moesten ze bewijzen dat ze vrouw waren. Dat zegt Nilla Fischer volgens de Engelse krant The Guardian in een boek over haar loopbaan. Ze kwam 194 keer uit voor de Zweedse ploeg.

Volgens Fischer moesten de speelsters hun geslachtsdeel in opdracht van de dokter aan een fysiotherapeute laten zien. Ze zegt dat hiertoe werd besloten nadat er klachten waren gekomen dat de selectie van Equatoriaal-Guinea uit mannen zou bestaan.

“Er werd ons gezegd dat we ons daar beneden niet moesten scheren en dat we onze genitaliën moesten laten zien. Niemand begreep er wat van, ook niet van het niet scheren. Er was wel twijfel of we het moesten doen, maar niemand wilde het risico nemen om het WK te missen. We hebben het gedaan, hoe pijnlijk en vernederend het ook voelde.”

Fischer zegt dat de dokter en de fysiotherapeute samen iedere kamer afgingen. “We voelden ons allemaal veilig binnen het team. Maar het was een hele vreemde situatie en zeer oncomfortabel.”

“Ik begreep wat ik moest doen”

In een interview aan de Zweedse krant Aftonbladet gaat ze verder in detail over hoe die tests werden uitgevoerd: “Ik begreep wat ik moest doen en trok snel mijn trainingsbroek en ondergoed naar beneden. De fysio knikte, zei ‘yup’ en keek naar de dokter. Hij maakte een aantekening en vervolgens gingen ze naar de volgende kamer.”

De Zweedse bondsdokter Mats Börjesson bevestigt dat de testen zijn uitgevoerd onder druk van de wereldvoetbalbond. Het is echter onduidelijk waarom de Zweedse speelsters niet via een uitstrijkje van wangslijmvlies gecontroleerd werden, iets wat in die tijd al redelijk gebruikelijk was. Ook is het niet bekend of en hoe speelsters uit andere landen werden gecontroleerd. De FIFA zegt kennis te hebben genomen van het verhaal van Fischer, maar heeft nog niet inhoudelijk gereageerd.