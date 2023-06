Hasselt

De beveiligingsmaatregelen voor zwembad Kapermolen in Hasselt worden uitgebreid. Er komen bijkomende hekken, extra veiligheidscamera’s en identiteitscontroles. Aanleiding zijn de vechtpartijen van afgelopen weekend in de wachtrijen en het feit dat er ook heel wat jongeren - veelal uit Luik of Brussel - over het hek klommen om zonder te betalen binnen te geraken.