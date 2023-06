Opgelet, voetbalfans: Pro League stelt kalender volgend seizoen op 22 juni voor

De kalendervoorstelling voor het komende seizoen (2023/24) in de Jupiler Pro League vindt plaats op donderdag 22 juni (omstreeks 12 uur) in het Atomium in Brussel. Dat heeft de Pro League gemeld.

De Pro League zal in het iconische gebouw in de hoofdstad niet alleen de eerste confrontaties van de Jupiler Pro League onthullen, maar ook die van de Challenger Pro League en de Lotto Super League. “Daarnaast lossen we onze wervingscampagne en lichten we de voornaamste nieuwigheden van het seizoen 2023/24 toe”, klinkt het bij de belangenvereniging van de Belgische profclubs.

Na een bloedstollende ontknoping ging de titel in de Jupiler Pro League afgelopen seizoen naar Antwerp. RWD Molenbeek speelde kampioen in de Challenger Pro League en komt volgend seizoen dus uit in de hoogste afdeling. In de Lotto Super League veroverde RSC Anderlecht de titel.