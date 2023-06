Opstootje op terreurproces: Salah Abdeslam springt recht en schreeuwt naar advocate die over “moordenaars” praat

Beschuldigde Salah Abdeslam heeft zich dinsdag op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 hevig opgewonden omdat Olivia Venet, advocate van de burgerlijke partijen, de beschuldigden in de box “moordenaars” had genoemd. Abdeslam ging rechtstaan, begon te roepen en ging pas weer zitten na meermaals aandringen van voorzitster Laurence Massart.

Olivia Venet, die slachtofferorganisatie Life4Brussels vertegenwoordigt, pleit dinsdagvoormiddag over beschuldigde Bilal El Makhoukhi. Ze begon haar pleidooi met een verwijzing naar de afgeluisterde gesprekken in de gevangenis door de Staatsveiligheid in het dossier, waarvan de verdediging de geloofwaardigheid in twijfel trok. Venet zei dat ze snapte waarom de verdediging er niet blij mee was, want ze zijn “genânt” voor hun cliënten.

Venet verwees vervolgens naar verklaringen van beschuldigde Mohamed Abrini, die de Staatsveiligheid “incompetent” had genoemd omdat ze hem na zijn terugkeer uit Syrië gevolgd zouden hebben, maar er toch niet in geslaagd waren om de aanslagen in Parijs en Brussel te verhinderen. Mohamed Abrini begon daarop te roepen dat Venet moest zwijgen over hem. Toen Abrini ophield, na een korte interventie van voorzitster Massart, voegde Venet eraan toe dat het in de eerste plaats de beschuldigden in de box waren die de aanslagen moesten voorkomen, niet de Staatsveiligheid, en dat het voor hen “altijd de schuld van de anderen” is. “Ik kwalificeer hen als moordenaars”, besloot Venet.

Waarop Abdeslam rechtstond en begon te tieren. Niet alles was goed verstaanbaar, want Abdeslam had zijn microfoon niet aangezet, maar hij riep onder meer dat het niet kon dat de beschuldigden in de box de voorbije dagen door de burgerlijke partijen voortdurend moordenaars werden genoemd en dat ze het vermoeden van onschuld genoten. Pas na meermaals aandringen van Massart, die Abdeslam erop wees dat de burgerlijke partijen het recht hebben om die mening te uiten, ging Abdeslam weer zitten.