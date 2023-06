‘Pedopater’ Luk Delft vrijgesproken voor verkrachting tijdens religieuze missie, wel celstraf voor feiten in internaat

Gewezen pater Luk Delft (53) moest dinsdag naar voren treden in de Leuvense rechtbank. Na een reportage van CNN die de wereld rondging en een lang gerechtelijk onderzoek, sprak de rechter haar vonnis uit. Voor feiten van verkrachting in de Centraal-Afrikaanse Republiek is hij vrijgesproken. Hij is wel veroordeeld voor een eerdere verkrachting in Sint-Pieters-Woluwe, schending van zijn voorwaarden en bezit van kinderporno.

Voor gewezen pater Luk Delft was het niet de eerste keer in de rechtbank. In 2012 gaf hij in Gent al twee feiten van seksueel misbruik toe. De minderjarige slachtoffers verbleven in het internaat waar hij in 2001 opvoeder was. Delft werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, volledig uitgesteld. Onder die voorwaarden hoorde een verbod om met minderjarigen te werken.

Dat verbod sloeg de pater in de wind. Hij vertrok op missie naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar kreeg hij toestemming voor, maar enkel voor een louter administratieve functie. Toch werd hij coördinator van een vluchtelingenkamp met 6.000 kwetsbare meerderjarigen en minderjarigen. Als klap op de vuurpijl woonde Delft naast een school met 1.500 kinderen.

Delft is veroordeeld voor het schenden van die voorwaarden. Hij stond ook terecht voor de verkrachting van een minderjarige in die periode. De Amerikaanse zender sprak verschillende jongens die een grimmig beeld schetsen van de religieuze man. De reportage werd wereldnieuws, maar de ene verkrachting in Afrika waar hij voor terechtstond, is niet bewezen verklaard. “Het is niet aangetoond dat hij op dat moment verbleef waar de feiten plaatsvonden”, oordeelde de rechter.

Tijdens het strafonderzoek kwamen twee nieuwe feiten aan het licht. Die dateren al van voor zijn eerste veroordeling in Gent. Delft verkrachtte een minderjarige jongen in een ander internaat. In de school in Sint-Pieters-Woluwe randde hij nog een andere jongen aan. Hij hield er dezelfde modus operandi aan over als in het Gentse internaat.

De rechtbank sprak een uitgestelde gevangenisstraf van twintig maanden uit. Daar komt een terbeschikkingstelling van vijftien jaar bij. Ten slotte stond Delft ook terecht voor het bezit van kinderporno. Die feiten gebeurden wel na 2012, dus tijdens een periode van wettelijke herhaling. Samen met de schending van zijn voorwaarden kijkt hij aan tegen een effectieve celstraf van tien maanden. De komende tien jaar mag hij geen functie uitoefenen waar hij in contact komt met minderjarigen.

