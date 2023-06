Club Brugge ook op transfermarkt van de troon gestoten: Jupiler Pro League heeft twee nieuwe namen als duurste spelers

De verrassende ontknoping van de Jupiler Pro League heeft volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt.com ook verschuivingen met zich meegebracht in het klassement van de duurste spelers in ons land. AA Gent-spits Gift Orban (20) is na zijn 20 goals in 22 matchen voor de Buffalo’s de nieuwste duurste speler van België met een geschatte marktwaarde van 20 miljoen euro. Antwerp-goudklompje Arthur Vermeeren (18) is met 17 miljoen euro de nieuwe tweede.

Mike Trésor (24), die met 24 assists het record van de Jupiler Pro League verbrak en vorige week op de Pro League Awards uitgeroepen werd tot Player of the Season, is de nieuwe derde. Hij is nu 15 miljoen euro waard, evenveel als Club Brugge-speler Noa Lang (23). Andreas Skov Olsen (23) van blauw-zwart, die enkele maanden geleden nog de duurste speler van ons land was, zakt naar plek vijf. Zijn geschatte waarde ging van 17 naar 14 miljoen euro.

Club Brugge krijgt klappen, Yaremchuk grootste daler

Lang en Skov Olsen zijn ook de enige spelers van Club die nog in de top tien van duurste spelers in België staan. Waar blauw-zwart in september nog zes spelers in de top tien had - naast Lang toen ook Hans Vanaken (30), Roman Yaremchuk (27), Tajon Buchanan (24) en Raphaël Onyedika (22) - zag het zijn laagconjunctuur nu afgestraft. Genk-spelers Bilal El Khannouss (19, 13 miljoen euro) en Joseph Paintsil (25, 12 miljoen euro), Union-aanvaller Victor Boniface (22, 12 miljoen euro), Antwerp-verdediger Willian Pacho (21, 11 miljoen euro) en AA Gent-topschutter Hugo Cuypers (26, 11 miljoen euro) hebben hun plaats ingenomen.

Roman Yaremchuk is volgens Transfermarkt.com nog maar vijf miljoen euro waard. — © BELGA

De grootste stijgers zijn Orban (+11 miljoen), Vermeeren (+8,5 miljoen), Boniface (+6 miljoen), Anderlecht-doelman Bart Verbruggen (20, van 5 naar 10 miljoen) en Union-aanvaller Simon Adingra (21, van 6 naar 10 miljoen).

De grootste dalers zijn allemaal spelers van Club Brugge: Roman Yaremchuk (van 9 naar 5 miljoen), Skov Olsen (van 17 naar 14 miljoen), Hans Vanaken (van 12 naar 10 miljoen), Tajon Buchanan (van 12 naar 10 miljoen), Simon Mignolet (van 5 naar 3,2 miljoen) en Casper Nielsen (van 8 naar 6,5 miljoen euro).