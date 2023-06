Vader van Colombiaanse ‘mirakelkinderen’ wordt beschuldigd van huiselijk geweld: wie krijgt nu het hoederecht?

Het is nog niet duidelijk wie nu het hoederecht krijgt over de kinderen die veertig dagen alleen in het regenwoud hebben overleefd. Familieleden worden ondervraagd om te bepalen wie moet zorgen voor de minderjarigen.

Na het overlijden van de moeder bij de vliegtuigcrash zijn familieleden het niet eens over wie zich nu moet ontfermen over de vier broers en zussen, die op dit ogenblik in een militair ziekenhuis in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn opgenomen. Manuel Ranoque, de vader van twee van de teruggevonden kinderen, wordt beschuldigd van huiselijk geweld.

Het was grootvader Narciso Mucutuy die de voorbije dagen verklaarde dat zijn dochter mishandeld zou zijn door Manuel Ranoque. Volgens de opa zouden de kinderen zich al vaker hebben verstopt in het bos wanneer er ruzie uitbrak tussen zijn schoonzoon en Magdalena Mucuty.

Manuel Ranoque bezocht de voorbije dagen zijn kinderen in het ziekenhuis in Bogota. — © AFP

Astrid Cáceres, de topvrouw van het Colombiaanse Instituut voor Gezinswelzijn, zei in een interview met een radiozender dat een maatschappelijk werker de situatie van de kinderen onderzoekt op verzoek van hun grootouders langs moederskant.

“Gezondheid en welzijn prioritair”

“We gaan nu in gesprek met de familieleden en bekijken wie de opvoeding van de kinderen op zich kan nemen”, aldus Cáceres, die niet uitsloot dat er sprake zou kunnen zijn van huiselijk geweld. “Op dit moment is één zaak prioritair: de gezondheid van de kinderen, niet alleen hun fysieke toestand, maar ook hun welzijn en de manier waarop we hen emotioneel begeleiden.”

Narciso Mucutuy, de grootvader van de vier broers en zussen, beschuldigt zijn schoonzoon van partnergeweld. — © AP

Manuel Ranoque, de vader van de twee jongste kinderen die werden teruggevonden, gaf inmiddels aan reporters toe dat er thuis problemen waren, maar benadrukte dat het zou gaan om een privéaangelegenheid. Op de vraag of hij zijn echtgenote ook mishandelde, antwoordde de man: “Soms hadden we een pittige discussie, vooral verbaal, er was zelden fysiek geweld.” Volgens Ranoque mag hij de twee oudste kinderen, van wie hij niet de biologische vader is, niet bezoeken.

De vier kinderen blijven intussen in het ziekenhuis om aan te sterken. Volgens sociaal werkers gaat het goed met ze, ze tekenen en praten en zijn vrolijk. Het jongste kind (1) blijft voorlopig nog op de intensive care om beter in de gaten te worden gehouden.

De kinderen verblijven in een militair ziekenhuis in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. — © AFP

Op 1 mei stortte het vliegtuigje waarmee ze reisden neer in het Amazonewoud. De moeder van de kinderen kwam bij het ongeluk om het leven, net als twee andere volwassenen aan boord.

De grootvader van de vier vertelde dat de kinderen vier dagen bij het wrak bleven en zich daar in leven hielden met meel dat aan boord was. Toen dat op was, trokken ze onder leiding van de 13-jarige de jungle in. Ze leefden van vruchten en zaden en van water dat ze in een flesje opvingen. Van takken en grote bladeren maakten ze schuilplaatsen om zich tegen de regen te beschermen, zei de opa.

De Colombiaanse president Gustavo Petro bedankt een verpleegster aan het bed van één van de vier kinderen. — © AP

Uiteindelijk werden de vier kinderen vorige week vrijdag gevonden door een commando speurders bestaande uit 120 militairen en meer dan zeventig inheemse bewoners van het Amazonegebied.

Soldaten dienen de eerste zorgen toe na het aantreffen van de vier zussen en broers. — © Reuters

