Twee jaar cel omdat ze abortuspil nam terwijl ze meer dan 32 weken zwanger was

Een Britse vrouw van 44 is tot 2 jaar cel veroordeeld omdat ze de abortuspil nam toen ze al meer dan 32 weken zwanger was. En dat mag niet volgens de wet. Haar kindje werd dood geboren.

In Groot-Brittannië kunnen zwangerschappen tot 10 weken thuis worden afgebroken met een ‘abortuspil’ die per post wordt verzonden. Tot 24 weken zijn abortussen legaal, maar dan moeten ze wel in een ziekenhuis worden uitgevoerd.

Carla Foster nam het medicijn Mifepristone 200 mg na een onlineconsultatie tijdens corona, maar had gelogen over haar zwangerschap. Op basis van de informatie die ze aan de British Pregnancy Advisory Service (BPAS) verstrekte, kreeg ze de tabletten toegestuurd omdat ze naar schatting zeven weken zwanger was. Terwijl ze in feite al tussen de 32 en 34 weken zwanger was.

Uit onderzoek blijkt dat ze tussen februari en mei 2020 online had gezocht naar “hoe een zwangerschapsbuik te verbergen”, “hoe een abortus te plegen zonder naar de dokter te gaan” en “hoe een baby na zes maanden te verliezen”, zei de rechter.

Op 11 mei 2020, nadat ze de abortuspillen had ingenomen, belde ze het noodnummer omdat ze aan het bevallen was. De baby werd snel geboren maar ademde niet en artsen konden enkel de dood vaststellen.

Foster, afkomstig uit Staffordshire, had al drie zonen voordat ze in 2019 opnieuw zwanger werd. Maar aan het begin van de lockdown kwam het tot een breuk met haar partner en trok ze opnieuw in bij haar ex-vriend, de vader van haar drie kinderen. Die was niet opgezet met het feit dat ze op dat moment zwanger was van iemand anders. En dus wilde ze van het kindje in haar buik af.

Rechter Edward Pepperall accepteerde dat ze “emotioneel in de war was” toen ze de zwangerschap probeerde te stoppen. Hij gaf ook toe dat het een “tragische” zaak was, eraan toevoegend dat als ze eerder schuldig had gepleit, hij misschien had kunnen overwegen haar gevangenisstraf op te schorten. Hij zei dat de beklaagde “door schuldgevoelens werd geteisterd” en aan depressies leed en zei dat ze een goede moeder was van drie kinderen. Foster kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf van 28 maanden, waarvan 14 maanden in voorarrest en de rest voorwaardelijk.

Protest

Voorafgaand aan de zitting van maandag ontving de rechtbank een brief, ondertekend door een aantal organisaties die onder meer vrouwen die ongewenst zwanger geraken opvangen. De British Pregnancy Advisory Service (BPAS) vreest dat dit proces andere vrouwen bang zal maken om nog de stap te durven zetten om een zwangerschap af te breken, ook als daar een goede reden voor is. Na de veroordeling zeiden ze “geschokt en ontsteld” te zijn door de straf van Carla Foster , die volgens hen gebaseerd was op een “archaïsche wet”.

“Kwetsbare vrouwen verdienen meer van ons rechtssysteem”, zo luidt het. Ondertussen riep Labour-parlementslid Stella Creasy op tot “dringende hervormingen”. “De gemiddelde gevangenisstraf voor een geweldsdelict in Engeland is 18 maanden”, zei ze. Deze vrouw krijgt een zwaardere straf. Waar is de logica?

In België

Vandaag kan iemand in België tot twaalf weken na de bevruchting ervoor kiezen de zwangerschap te verbreken, en dit zonder medische reden. De beslissing ligt volledig bij de persoon zelf, ook als het om een minderjarige gaat. Na twaalf weken is abortus alleen toegestaan als de zwangere persoon in levensgevaar verkeert of het kind geboren zou worden met een ernstige beperking. Daarmee ligt onze abortuswetgeving dan wel min of meer in lijn met de wetgeving in Duitsland en Frankrijk, maar is ons wettelijk kader relatief restrictief in vergelijking met buurlanden als Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

