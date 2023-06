Over de doden niets dan goeds, zo wordt gezegd en dat zal woensdag zeker het geval zijn bij de uitvaart van de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. Hij krijgt een eervolle staatsbegrafenis in de kathedraal van Milaan. Intussen wordt al druk gespeculeerd over de erfenis en over wie zijn zakenimperium nu gaat leiden.