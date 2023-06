Politie nam ruim 30 miljoen euro in beslag in dossier Sky ECC in 2022

Een jaar nadat de versleutelde berichtendienst Sky ECC werd gekraakt, blijft het onderzoek zijn vruchten afwerpen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de federale politie dat dinsdag werd gepubliceerd. In 2022 werd nog ruim dertig miljoen euro in beslag genomen als gevolg van de doorbraak.

Toen de federale politie in maart 2021 de versleutelde berichtendienst Sky ECC wist te kraken, kwamen verschillende criminele netwerken aan het licht. In 2022 was het “meer dan ooit van belang om de druk hoog te houden”, klinkt het. De politie opende 110 nieuwe dossiers en vulde 13 andere nog verder aan. Afgelopen jaar vergde het dossier Sky ECC het equivalent van 362 voltijdse medewerkers.

Net als de voorbije jaren, trok de federale politie de onderzoekscapaciteit tegen drugshandel nogmaals op. In totaal spendeerden speurders 722.952 uur aan drugsdossiers in 2022, dat is 26 procent van de totale federale capaciteit. Zo kwamen ze tot 1.201 aanhoudingen. Een jaar eerder ging het om 641.162 uur inzet, of 22 procent van de capaciteit.

Alleen al via maritieme weg werd 260 keer een hoeveelheid cocaïne in beslag genomen, goed voor in totaal 201.192 kilogram. Ruim de helft daarvan gebeurde in de haven van Antwerpen. Daar onderschepte de politie ook 2.822 kilogram hasj en 1.265 kilogram heroïne.

Ook achter het stuur ging het aantal drugsovertredingen in crescendo. In 2022 stelde de federale politie 985 inbreuken vast voor het rijden onder invloed van drugs. Die stijging komt er vooral omdat er meer speekseltesten zijn afgenomen.