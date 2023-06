Spaanse politie legt beslag op geleasde Mercedes van KV Oostende-spits

Een cadeau volgens zijn entourage, maar de kustclub betwist dat uiteraard. Meer nog, aangezien de auto geleased is op naam van KVO kwamen alle Spaanse boetes van Gueye nog in Oostende toe om te betalen. Er werd een brief gestuurd naar de Spaanse autoriteiten om de zaak op te lossen. De aanvaller hoeft KVO niet meer terug, de Mercedes wel. Ondertussen zit er ook schot in de zaak. De politie in Spanje legde beslag op de Mercedes en die staat nu in een lokaal depot. Het is nu afwachten hoe de wagen terug in België zal raken.