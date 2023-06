Lukebakio wil ook bij Rode Duivels bijleren: “Waarom volgend seizoen niet in Champions League spelen?”

Dodi Lukebakio (25) was één van de revelaties van de eerste interlands onder Domenico Tedesco. De flankspeler speelde ijzersterk tegen Zweden (0-3) waar hij uitpakte met twee assists, maar ondertussen is hij wel gedegradeerd met Hertha Berlijn. Waar ligt zijn toekomst? Inter en Freiburg worden genoemd.

Geëmotioneerd na degradatie

Het seizoen was een rollercoaster voor Dodi Lukebakio. De degradatie met Hertha hakte er hard in. “Ik was geëmotioneerd”, vertelde de dribbelaar bij de Rode Duivels. “Nooit eerder in mijn carrière ben ik gezakt en dan raakt je dat. Ik denk wel dat ik voor mezelf alles gegeven heb. Nadien kon ik gelukkig een beetje vakantie nemen vooraleer ik naar de nationale ploeg kwam.”

“Het belangrijkste is dat ik nu bij de Rode Duivels constante prestaties lever. Daarbij is het een voordeel dat Domenico Tedesco me al kende uit Duitsland. Hij heeft me niet moeten ontdekken en kan me dus op mijn sterktes uitspelen.”

Er is veel interesse

Dat zal wellicht ook gebeuren in de EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk en Estland. De andere (top)clubs moeten Lukebakio echter ook niet meer ontdekken. Bij de rode lantaarn in de Bundesliga was Dodi nog altijd dodilijk. In 33 matchen goed voor 12 goals en 5 assists: zowat de beste individuele cijfers uit zijn carrière. Hij wil de club dan ook verlaten na de degradatie.

“Er is veel interesse, ja. Maar ik heb vertrouwen in mijn makelaar en wacht op het goeie project. Wekelijks met degradatiestress voetballen wil ik niet meer. Ik mik zo hoog mogelijk. Natuurlijk zag ik afgelopen weekend de Champions League-finale en dan denk je weleens: waarom volgend seizoen zelf geen Champions League spelen? Idealiter heb ik een nieuwe ploeg wanneer de voorbereiding op het volgende seizoen start. Dan kan ik me goed integreren, maar ik weet niet of dat zal lukken.”

Minstens 10 miljoen?

Door de licentieproblemen van Hertha Berlijn zag het er zelfs even naar uit dat de Belg gratis zou kunnen vertrekken, maar de Berliners hebben hun proflicentie nu toch verkregen. Onder meer Inter en Freiburg zijn geïnteresseerd in Lukebakio, maar hij zal toch minstens 10 miljoen moeten kosten.

“Ik ben niet bezig geweest met die licentieproblemen van de club”, besloot hij. “Ook mijn transferprijs is een zaak voor mijn makelaar. Op financieel vlak is het voor geïnteresseerde clubs misschien toch een voordeeltje dat we gedegradeerd zijn, maar we zien wel. Het doel is blijven bijleren, zoals ik dat hier ook bij de nationale ploeg doe. Na de Champions League-finale heb ik Romelu Lukaku trouwens een berichtje gestuurd. Ik kan nog heel veel opsteken van zo’n ervaren speler als hij. Wat de toekomst brengt zien we wel. Ik focus nu op de nationale ploeg, want ik kan niet met mijn kop overal zijn.”

