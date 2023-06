Kylian Mbappé reageert na opschudding over brief: volgens hem wist PSG vorig jaar al dat hij niet wilde doorgaan na 2024

Kylian Mbappé, topspits bij Paris Saint-Germain, heeft dinsdag via een communiqué aan het Franse persbureau AFP verkondigd dat hij nooit een contractverlenging na 2024 met zijn club heeft besproken. Maandag maakten Franse media bekend dat de 24-jarige aanvaller PSG in een formele brief geïnformeerd had dat hij zijn huidige contract, dat loopt tot medio 2024, niet wenst te verlengen.

Mbappé bezit een eenzijdige optie om er een extra jaar aan te plakken, maar zou hiervoor passen. De beslissing van de spits om zijn contract niet te verlengen, zou ingeslagen zijn als een bom bij de Parijse topclub. PSG wil immers tegen elke prijs voorkomen dat Mbappé in de zomer van 2024 gratis de deur uitloopt en dus zou hij komende zomermercato al een transfer kunnen maken.

Mbappé laat in de verklaring verstaan dat het management van PSG, dat verantwoordelijk is voor zijn contractverlenging, al op 15 juli 2022 op de hoogte gebracht werd van zijn beslissing om niet verder te gaan na 2024. “Het enige doel van de brief was dus om te bevestigen wat al eerder mondeling was verklaard”, klonk het nog.

De Franse international maakte in de zomer van 2018 de overstap van AS Monaco. Een seizoen eerder speelde hij al op huurbasis in Parijs. Mbappé wordt al enkele jaren veelvuldig gelinkt aan Real Madrid, maar koos in mei vorig jaar toch voor een verlengd verblijf van twee seizoenen in de Franse hoofdstad.