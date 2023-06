Qatarese krant Al-Watan: “Sjeik Jassim neemt Manchester United over”

De Qatarese sjeik Jassim bin Hamad Al Thani - kortweg ‘Sjeik Jassim’ - is er volgens de Qatarese krant Al-Watan in geslaagd de Engelse voetbalclub Manchester United over te nemen. Bij Manchester United willen ze voorlopig niet reageren. Op de aandelenmarkt stegen de aandelen van de club wel al met 24 procent.

“Sjeik Jassim bin Hamad Al Thani is succesvol geweest bij zijn overname van Manchester United. De deal wordt eerstdaags aangekondigd.” Dat zette Al-Watan maandagavond op zijn officiële Twitteraccount. Algauw deden geruchten de ronde dat Al-Watan een wel héél goeie bron zou hebben voor het nieuws. Op de Wikipedia-pagina van de krant staat immers te lezen dat het in handen is van de vader van Sjeik Jassim. Dinsdag ontkende de krant echter dat dit ook effectief het geval is.

Hoe het ook zij, eerder waren in de Engelse media wel al geruchten van een vernieuwd Qatarees bod van vijf miljard euro, het hoogste bedrag ooit voor een voetbalclub. De strijd lijkt op dit moment enkel nog tussen Sjeik Jassim en Jim Ratcliffe te gaan. De rijkste man van Groot-Brittannië wil echter slechts voor zestig procent van de aandelen van de club gaan en denkt daarvoor aan een bedrag van zo’n drie miljard euro.

Sjeik Jassim is de voorzitter van de Qatarese Islamitische Bank (QIB) en lid van de koninklijke familie van Qatar. Eerder had hij ook al in het bestuur gezeten van investeringsbank Credit Suisse. Hij spendeerde een groot deel van zijn jeugd in het Verenigd Koninkrijk, waar hij naar school ging in Dorset. Later studeerde hij aan de Koninklijke Militaire Academie van Sandhurst.

De club staat intussen al zo’n zeven maanden te koop nadat de eigenaars, vijf broers en één zus van de steenrijke Amerikaanse familie Glazer, in november 2022 hun intenties bekendmaakten. Zij betaalden in 2005 zo’n 800 miljoen euro voor de club en zullen dus miljarden winst maken als het tot een verkoop komt.