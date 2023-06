Chinese centrale bank verlaagt onverwacht rentetarief

Het gaat om een rentetarief voor leningen aan commerciële banken op de korte termijn, dat van 2 naar 1,9 procent gaat, meldt de centrale bank. De vorige verlaging van dit rentetarief dateert van augustus 2022.

De verlaging geldt in de financiële wereld als een uiting van de bezorgdheid over een tegenvallende economische groei. De beslissing vertaalt “de ongerustheid van de politieke beslissingsmakers over de gezondheid van het herstel in China”, dixit analist Julian Evans-Pritchard van Capital Economics.