Burger kan vanaf nu zien wie persoonlijke gegevens heeft geraadpleegd

Staatssecretaris voor Digitalisering en Privacy Mathieu Michel (MR) wil, in samenwerking met de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), een transparantere communicatie over het gebruik van persoonsgegevens door de overheden in ons land. Dat zei Michel dinsdag op een persconferentie bij de lancering van de derde fase van ‘operatie transparantie’.

Concreet kunnen burgers nu op de website mydata.belgium.be nagaan welke instantie of instelling hun gegevens heeft ontvangen. Daarbij kunnen ze ook zien welke instelling de gegevens heeft verzonden. Ook de categorie van gegevens en de datum van raadpleging worden vermeld. Voorlopig kunnen alleen gegevens worden geconsulteerd die via de federale dienstenintegrator BOSA lopen. Gegevens die niet via de integrator passeren, of die in het kader van een gerechtelijk of politioneel onderzoek, zijn dus niet raadpleegbaar.

Staatssecretaris Michel wil met een en ander meer vertrouwen creëren tussen burgers en overheidsdiensten over het gebruik van gegevens. “We zijn ervan overtuigd dat deze mentaliteit zich zal uitbreiden voorbij de dienstenintegrators”, legt hij uit. De operatie kadert ook in de digitale portemonnee van de burger, waarin al zijn gegevens moeten zitten, en die eind dit jaar het licht moet zien, net als de laatste fase van operatie transparantie, die twee jaar geleden begon.