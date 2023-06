Romelu Lukaku kan rekenen op interesse uit de woestijn en stuurt bericht naar Inter-fans: “We zullen blijven vechten”

Romelu Lukaku heeft op zijn Instagram-account voor het eerst gereageerd op het verlies van de Champions League-finale met zijn club Inter tegen Manchester City (1-0). De Rode Duivel viel sterk in, maar liet in de slotminuten de grootste kans op de gelijkmaker liggen. “Het was niet meant to be”, aldus Lukaku.

“Eerst zou ik alle Inter-fans willen bedanken voor de liefde en de steun die ik heb mogen ontvangen doorheen het seizoen. Jullie stonden op elk moment aan onze zijde en ik wil jullie daar persoonlijk voor bedanken”, steekt Lukaku van wal.

Daarna had hij het over de verloren finale. “Het was niet meant to be. We hebben alles gegeven. Dat is een shit-gevoel voor ons allemaal die van deze mooie club houden… Maar deze club is hongerig en wij zullen vechten om hopelijk dat moment van glorie op een dag wel te bereiken.”

Vooral het woordje ‘we’ valt op - Lukaku ziet zichzelf duidelijk nog als lid van Inter, ook al loopt zijn uitleenbeurt na dit seizoen ten einde. Inter-voorzitter Steve Zhang heeft echter al laten weten dat hij met Chelsea wil praten over de Rode Duivel, die volgens onder andere GOAL een lucratief bod uit Saoedi-Arabië op zak heeft. Meer bepaald van Al-Hilal, dat naast Lionel Messi greep.

Lukaku wordt woensdag op training verwacht bij de Rode Duivels. Zaterdag en volgende week dinsdag staan EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Estland op het programma.