Jurgen Demesmaeker veroordeeld tot 30 jaar cel voor moord op Ilse Uyttersprot: “Stop met uw zelfmedelijden”

Het Oost-Vlaamse hof van assisen heeft Jurgen Demesmaeker (52) dinsdag veroordeeld tot dertig jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor de moord op Ilse Uyttersprot in 2020 in Aalst.

De feiten vonden plaats op 4 augustus 2020 in het appartement van Demesmaeker in de Meuleschettestraat in Aalst. Rond 8.30 uur meldde de man, die toen al een drietal maanden een relatie had met Uyttersprot, zich bij de lokale politie. Hij zei dat hij zijn vriendin het hoofd had ingeslagen met een hamer en gaf zijn sleutels aan de politie, die in zijn appartement het lichaam van de politica vond. Uit de autopsie bleek dat ze stierf aan een zwaar hersentrauma veroorzaakt door een zestal slagen.

De verdediging had de voorbedachtheid betwist, maar de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie vroegen om hem schuldig te verklaren aan moord. Volgens de jury was er wel degelijk sprake van voorbedachtheid. Het openbaar ministerie zag geen verzachtende omstandigheden en vorderde levenslange opsluiting en zeven jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De verdediging hoopte op een straf tussen de 20 en 25 jaar cel.

Het hof van assisen veroordeelde Demesmaeker dinsdagnamiddag tot dertig jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De jury en de drie beroepsrechters hadden zo’n twee uur nodig om tot de beslissing over de strafmaat te komen.

© BELGA

Voorzitter: “Ik krijg geen hoogte van u”

Voorzitter Bart Meganck richtte zich na de uitspraak tot de veroordeelde. “De wet zegt dat ik u moet aansporen tot moed en gelatenheid. Ik zeg iets meer. Ik krijg geen hoogte van u. U keek me in de ogen tijdens de zitting, ik heb u ook bekeken. U heeft onmiskenbaar iets sympathieks in uw blik. Het moet dat geweest zijn dat Ilse Uyttersprot en uw vorige partners in u gezien hebben.”

“De jury en het hof hebben u nog een bepaald perspectief willen geven. Er is iets gebeurd die avond en we weten het niet, omdat u het niet zegt. Die zucht, die gsm, dat was het niet. Stop uw zelfmedelijden, gebruik de talenten die u heeft. Er is nog één persoon waarmee het goed kan komen. Uw zusje, zoals u zelf zei. Ik geloof daarin.”

© Simon Mouton

“Hij ontnam een mooie persoon het leven”

In het arrest over de strafmaat haalt het hof verschillende verzachtende omstandigheden aan om Demesmaeker niet tot levenslang te veroordelen, zoals zijn medewerking aan het onderzoek, gedrag in de cel en opvoeding. “Een eerder kille moeder, zonder het onuitputtelijke mededogen dat moeders normaal voor hun kinderen tonen, heeft zijn karaktervorming duidelijk beïnvloed”, motiveerden de jury en de drie beroepsrechters.

“Het hof en de gezworen zijn van oordeel dat de volgende beweegreden de hierna bepaalde straf wettigen”, stelt het arrest. “Moord is een van de ergste misdaden. De wetgever bepaalt hiervoor dan ook de hoogst mogelijke straf. De beschuldigde vermoordde zijn partner bovendien op een bijzonder gewelddadige, wreedaardige en bloedige wijze terwijl ze weerloos sliep. Hij veroorzaakte hiermee een onmetelijke menselijke ravage. Hij ontnam een mooie persoon het leven. De moraliteitsgetuigen schetsen haar als een levenslustige, enthousiaste, trouwe en warme moeder, dochter en vriendin. Haar gulle glimlach die zichtbaar is op foto’s in het dossier is dus een getrouwe weergave van wie ze was. Het slachtoffer ging zorgzaam en bekommerd om met de beschuldigde. Hij heeft haar vertrouwen echter meermaals en uiteindelijk brutaal en op de ergst denkbare wijze geschonden.”

“De levensloop van de beschuldigde is erg geaccidenteerd. Het door de psychiaters en psycholoog vastgesteld narcisme berokkende eerder al veel schade bij een groot aantal voormalige partners. In relaties is hij ontrouw, brutaal en zelfs agressief. Hij maakte zich in het verleden meermaals schuldig aan partnergeweld. De psycholoog benadrukte dat de beschuldigde in relaties nog steeds potentieel gevaarlijk is. Hij stelde bij hem een psychopatiseerde persoonlijkheid vast. (...) Zijn woorden van berouw zijn niet authentiek. In de aanloop naar de feiten, de feiten zelf en de wijze waarop hij deze pleegde is er geen enkele verzachtende omstandigheid te vinden. Het slachtoffer treft niet de minste schuld.”

© BELGA

Verzachtende omstandigheden

Het arrest haalde verschillende verzachtende omstandigheden aan. “De beschuldigde heeft zich kort na de moord spontaan aangegeven bij de politie. Hij werkte mee aan het onderzoek, en op die wijze nam hij in zekere zin zijn verantwoordelijkheid. De beschuldigde heeft steeds gewerkt en had geen parasitaire levensstijl. In de gevangenis functioneert de beschuldigde goed, de gevangenisdirecteur omschreef hem als een modelgevangene. Een eerder kille moeder, zonder het onuitputtelijke mededogen dat moeders normaal voor hun kinderen tonen, heeft zijn karaktervorming duidelijk beïnvloed.”

“De opgelegde opsluiting geeft aan dat de deur naar herstel en re-integratie nog lange tijd gesloten blijft, maar niettemin ooit op een kier wordt gezet, omdat een straf voor hem niet zonder enig perspectief mag zijn”, motiveerde het hof van assisen. “Het patroon van recidive in partnergeweld noodzaakt volgens het college dat de beschuldigde als aanvullende garantie bijkomend ter beschikking moet worden gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.”

Ilse Uyttersprot — © cvg

Familie “Belangrijkste: stempel van moordenaar”

De nabestaanden van Ilse Uyttersprot reageerden opgelucht op het arrest over de strafmaat. Zowel de moeder, de twee zonen en de ex-man van Uyttersprot waren aanwezig in de rechtbank. “Hij is en hij blijft een moordenaar. Hij krijgt die stempel voor de rest van zijn leven. Dat is heel belangrijk voor ons”, stelde de vader van de twee zonen. “Het waren zware weken. Waar we ons aan moeten optrekken is dat we ook door de getuigenissen hier een heel mooi beeld van onze mama gezien hebben. Dat ze een sterke, lieve, behulpzame vrouw is. Een fantastische vrouw en een fantastische mama. Zo sluiten wij dit proces af”, zei de jongste zoon.