Meer dan 40.000 evacuaties in India en Pakistan vanwege naderende cycloon Biparjoy

Meer dan 40.000 mensen zijn in India en Pakistan geëvacueerd wegens de naderende cycloon Biparjoy, die gepaard gaat met windsnelheden tot meer dan 150 kilometer per uur. Dat hebben de autoriteiten dinsdag gemeld.

Biparjoy, wat “ramp” betekent in het Bengaals, rukt dinsdag op over de Arabische Zee zal volgens de meteorologische diensten donderdag aan land komen tussen het zuiden van Pakistan en het westen van India. Ruim 22.000 mensen zijn geëvacueerd in de Pakistaanse provincie Sindh en meer dan 20.000 in de Indiase deelstaat Gujarat, zeggen de autoriteiten van beide landen.

Vissers aan de kust van Gujarat werd gevraagd in de haven te blijven omdat de golven meer dan drie meter hoog kunnen worden.

Volgens de autoriteiten van Gujarat hebben stortregens en hevige winden al drie levens geëist. Twee kinderen werden verpletterd onder een instortende muur en een vrouw op een brommer werd geraakt door een vallende boom. Ongeveer 1,6 miljoen inwoners lopen gevaar.

In Pakistan zijn tussen de 22.000 en 23.000 inwoners van dorpen aan de zee landinwaarts geëvacueerd, volgens een verantwoordelijke het district Badin. Ongeveer 10.000 mensen zijn ondergebracht in tijdelijke onderkomens in scholen in het district.