Minstens 23 doden bij aanvallen tussen boeren en herders in Nigeria

Gewapende mannen hebben de afgelopen dagen minstens 23 mensen gedood in het centrum van Nigeria. Het geweld in die regio komt door dodelijke confrontaties tussen boeren en herders, zo verklaart de politie dinsdag.

Plateau is een staat in het centrum van Nigeria, gelegen tussen het noorden met een moslimmeerderheid en het zuiden met een christelijke meerderheid. De afgelopen maanden werden in de staat verschillende gewelddadige aanslagen gepleegd.

Twee herders werden er zondagavond vermoord kort voordat 21 landbouwers in hun dorpen werden afgemaakt. Dat bevestigt de woordvoerder van de regionale politie Alfred Alabo, aan het Franse persagentschap AFP. “De twee herders werden als eerste gedood, terwijl andere aanvallen ‘s nachts werden gelanceerd”, zei Alabo, waarna hij aangaf dat het onderzoek nog volop wordt gevoerd.

Het lokale hoofd van de Herdersassociatie van Nigeria, Bello Tafawa, vertelde AFP dat de twee herders zondagavond werden gedood toen ze naar huis terugkeerden. “De aanval was niet uitgelokt”, verzekerde hij. Volgens een jonge lokale leider, Rwang Tengwong, werden als wraak voor de dood van de herders 21 mensen gedood tijdens gecoördineerde acties.

De gouverneur van Plateau, Caleb Mutfwang, zegt zeer triest te zijn door de moorden en noemt de veiligheidssituatie in de regio “zeer alarmerend.” “We zijn enkele kostbare levens verloren en zullen er nog verliezen”, zei hij. “Ons veiligheidsapparaat is als een oude verwaarloosde motor, die nood heeft om opgeknapt te worden.”

In mei vielen meer dan honderd doden en raakten duizenden anderen ontheemd door de aanvallen in de staat, menen lokale verantwoordelijken.

De noordwestelijke en centrale regio’s van Nigeria zijn regelmatig het toneel van conflicten en spanningen rond de exploitatie van land- en waterbronnen tussen gemeenschappen van boeren en herders. De opeenvolging van moorden gevolgd door represailles heeft geleid tot een grotere criminaliteit in de regio met bendes die gerichte expedities naar dorpen uitvoeren en massale ontvoeringen en plunderingen plegen.

De nieuwe president van Nigeria, Bola Tinubu, die eind mei werd beëdigd als hoofd van het dichtstbevolkte land en de grootste economie van Afrika, staat voor meerdere veiligheidsuitdagingen. Hij beloofde net als zijn voorgangers de strijd tegen onveiligheid zijn absolute prioriteit te maken.