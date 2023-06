VS gaat mogelijk verarmd uranium leveren aan Oekraïne: een gevoelige beslissing

Een anonieme hooggeplaatste overheidsfunctionaris zegt tegen The Wall Street Journal dat de Amerikaanse regering binnenkort van plan is om munitie met verarmd uranium te leveren aan Oekraïne. Het kan gebruikt worden in de 31 Abramstanks die de VS aan Oekraïne leveren.

Deze munitie is geen kernwapen en veroorzaakt dus geen nucleaire explosie. Het maakt wel gebruik van het gewicht van uranium. Dit metaal is namelijk erg zwaar, waardoor het beter de bepantsering kan doorboren. Ondanks dat het geen kernwapen is, ligt deze levering wel gevoelig in Washington. Verarmd uranium blijft namelijk wel radioactief, al zij het minder dan verrijkt uranium. Dat zorgt ervoor dat veel stof vrijkomt en het inademen hiervan is ongezond.

Het Verenigd Koninkrijk heeft al in maart bekendgemaakt om granaten met verarmd uranium naar Oekraïne te sturen. De Russische president Poetin reageerde toen kwaad en zei dat hij werd gedwongen om “overeenkomstig te antwoorden”, ondanks dat zijn eigen leger toen ook verarmd uranium in hun tank-granaten gebruikte. Vier dagen na de Britse aankondiging zei Poetin dat hij tactische kernwapens in Wit-Rusland ging plaatsen. Volgens de president overschreed hij hiermee geen verdragen.

LEES OOK: Poetin kwaad over Britse “nucleaire” tankgranaten voor Oekraïne, maar één detail vertelt hij niet