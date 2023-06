ING zet beroepsprocedure stop in zaak ontslag vakbondsafgevaardigde

ING België heeft de beroepsprocedure stopgezet tegen de uitspraak van de Brusselse arbeidsrechtbank, die eind april het voornemen van ontslag bij dringende redenen van de hoofdafgevaardigde van BBTK ongegrond verklaard had. De tewerkstelling van de man is intussen beëindigd, reageert de bank dinsdag op een persbericht van BBTK.

In februari raakte bekend dat ING een procedure had opgestart om de BBTK-hoofdafgevaardigde om dringende reden te ontslaan, omdat hij vertrouwelijke en strategische informatie zou hebben gedeeld met derde partijen. De vakbond sprak dit tegen en verklaarde dat er enkel een nieuwsbrief met basisinformatie werd verstuurd.

“In het vonnis is duidelijk dat ze onaanvaardbare daden hebben verricht. Ondanks hun verklaringen om in beroep te gaan tegen deze uitspraak, hebben ze zich gerealiseerd dat ze ook daar de zaak niet konden winnen. En dus zijn ze niet in beroep gegaan”, stelt de BBTK dinsdag in een persbericht.

ING blijft bij zijn standpunt en ging over tot ontslag, zo blijkt uit een schriftelijke reactie op de communicatie van de vakbond. De bank aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de vergoedingen die de bank verschuldigd is aan de ontslagen hoofdafgevaardigde, klinkt het. De beroepsprocedure tegen de uitspraak - eind april aangekondigd in een persbericht - werd stopgezet.

“ING herkent zich niet in het vonnis in eerste aanleg van de arbeidsrechtbank. Aangezien werd vastgesteld dat het lekken van vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie een bewuste daad was zonder enige schuldbesef naar de toekomst toe, zijn wij van mening dat het vertrouwen tussen ING en de werknemer onherroepelijk was geschonden. ING heeft geen andere keuze gehad dan de tewerkstelling van de betrokkene te beëindigen”, aldus de bank.

“ING aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de daaruit voortvloeiende vergoedingen”, vervolgt ze. “De beroepsprocedure is dan ook zonder voorwerp geworden.”

De bank blijft erbij dat het lekken van vertrouwelijke informatie, “een legitieme reden vormt voor ontslag en dat ze de procedures heeft gerespecteerd die van toepassing zijn voor het verzamelen van informatie”.

Voorts klinkt het dat het om een individueel geval gaat en dat de bank zich “volledig inzet” voor een constructieve dialoog met de sociale partners en de sociale dialoog sereen wil verderzetten. “We wachten sereen en vol vertrouwen de verdere ontwikkelingen af. Gezien de juridische aard van deze zaak zullen we niet in detail treden en geen verdere commentaar geven.”

Het blijft immers niet bij deze zaak. BBTK brengt dinsdag in herinnering dat er ook een klacht ingediend is bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) voor het overtreden van de regels in verband met privacy en GDPR-wetgeving. En bij het arbeidsauditoraat loopt een onderzoek voor het schenden van de privacywetgeving, na een strafklacht van de vakbond. De vakbond beschuldigt ING ervan het e-mailverkeer van zo’n 2.000 werknemers te hebben ingekeken.

Nieuw is dat BBTK nu ook meldt ook dat hij een klacht indiende bij de Nationale Bank. De vakbond eist voor CEO Peter Adams “de onmogelijkheid om in de toekomst de zogenaamde ‘bankierseed’ af te leggen”. “Wij willen dat ING op een correcte manier geleid wordt, in het belang van iedereen die op een of andere manier betrokken is”, besluit BBTK.