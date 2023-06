79-jarige man staat terecht voor jarenlange belaging van medewerkster Colruyt: “Hij hield lijst bij van aantal ontmoetingen”

Het slachtoffer werkt in supermarkt Colruyt in Geel en voelt zich daar ook belaagd. — © Hans Otten

Een 79-jarige man uit Geel verscheen dinsdag, net op zijn verjaardag, voor de strafrechter in Turnhout voor de jarenlange belaging van een jonge vrouw, een medewerkster bij supermarktketen Colruyt. Zelf ontkende hij in alle toonaarden dat hij de vrouw lastigvalt. “Hij heeft vijf keer goeiendag gezegd en haar een keer gevraagd waar de geurpralines lagen”, vertelde zijn advocate.

J.H. uit Geel heeft een blanco strafblad en is heel actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties in zijn stad. Deze onberispelijke staat van dienst belette de gepensioneerde ingenieur volgens een jonge vrouw niet om haar jarenlang te belagen en haar rust grondig te verstoren. Al in 2014 merkte de vrouw zijn voortdurende aanwezigheid op in het zwembad in Geel.

“Ze merkte dat de man altijd in haar buurt aan het zwemmen was en ook enkele keren naast haar in de douche stond”, zei meester Lieve Van der Stighelen, de advocate van het slachtoffer. “Als assertieve vrouw ging ze tegen de man in, maar stilaan gleed hij verder haar leven binnen en was hij overal aanwezig. Hij benaderde veel mensen die ze kende en zocht haar via de sociale media op. Ook op haar werk bij Colruyt sprak hij haar aan. Ze durfde lang niet meer gaan zwemmen en zocht psychologische begeleiding.” De vrouw vroeg een schadevergoeding van 12.000 euro, wat overeenkomt met 1.500 euro per jaar dat ze zou zijn gestalkt.

Afspraken

Openbare aanklager Patti Broeckx vroeg om de man te veroordelen tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar, gekoppeld aan een contact- en plaatsverbod. “Na de eerste klacht in 2016 ging het een tijd beter, maar in 2019 volgde een nieuwe klacht nadat hij haar op het werk bij Colruyt benaderde”, vertelde Patti Broeckx.

“Hij verstoorde duidelijk haar rust en de man werd gevraagd om daarmee te stoppen. Er werden zelfs afspraken gemaakt met de gerant van de Colruyt. Zo mocht de man de vrouw niet aanspreken als ze rekken aan het vullen was en moest hij een andere kassa nemen dan die waar ze stond te werken. Maar de man blijft maar volhouden dat het om toevallige ontmoetingen gaat. Hij hield zelfs een lijst bij van het aantal ontmoetingen.”

Toevallige ontmoetingen

J.H. ontkende zelf en via zijn advocate in alle toonaarden dat hij iets te maken had met belaging van de vrouw. Hij kende haar via haar ouders omdat die net als hem met een standje aanwezig zijn op de rommelmarkt in Geel. Volgens de zeventiger hield hij zelf een bundel van alle ontmoetingen bij, net om te voorkomen dat de feiten verdraaid zouden worden.

“Mijn cliënt had gedacht zijn verjaardag wel anders te vieren dan op de rechtbank”, legde meester Liesbet Luyten uit. “De eerste klacht werd in 2017 geseponeerd, maar dat werd hier nog niet verteld. Daarna is het rustig gebleven tot in augustus 2019, toen de vrouw in de Colruyt bij de man in de buurt ging werken. Hij gaat daar geregeld winkelen, ook omdat de supermarkt maar een kilometer van zijn woning gelegen is. Plots wordt hij geconfronteerd met een klachtenstroom van 24 feiten. Hij heeft nog altijd het raden naar waarom hij wordt beticht van belaging. Het ging telkens om toevallige ontmoetingen. Hij heeft haar een keer gevraagd waar de geurpralines lagen en heeft vijf keer goeiendag gezegd.”

De advocate van J.H. vroeg om de man vrij te spreken. De rechtbank velt een vonnis op 12 september.