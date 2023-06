Man van minister Lydia Peeters slikt haatberichten niet meer: “Het is toch niet strafbaar om een zwembad te hebben?”

Aan alle papa’s een leuke Vaderdag morgen. Wij zijn er alvast aan begonnen. Die boodschap postte Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) afgelopen zaterdag op haar publieke Facebookpagina. Het bericht werd gevolgd door een emoticon met een lachende gezichtje met hartvormige oogjes, en een foto van de minister met haar man. Allebei de zonnebril op, een glaasje rood in de hand en met de beide voetjes in het water. De minister en haar man, Jan Verlinden, genoten schijnbaar van het zonnige weekend, aan de rand van hun zwembad.

De Facebook-post waarop reactie kwam. “Mogen we dan niets meer delen?”, zegt echtgenoot Jan Verlinden. — © Facebook

“Zwembadje”, corrigeert Jan Verlinden, de echtgenoot van minister Peeters. “Noem het zelfs liever een plonsbad. Het is amper vier meter op vier meter groot, je kan er zelfs niet in zwemmen.” Dat het zwembad van de minister maar een “plonsbadje” is, was niet duidelijk op de foto. De hoek van het bad waaruit de minister met haar echtgenoot op de gevoelige plaats vastgelegd werd, wekte willens nillens een andere illusie. Tot groot ongenoegen van ene Roger, die reageerde op de publieke Facebook-post van de minister.

Banaal

Roger noemde de foto “decadent” en liet weten niet te begrijpen waarom de minister zit te pronken aan haar zwembad, terwijl hij elke dag worstelt om de rekeningen te kunnen betalen. Ik hoop uit het diepste van mijn hart dat jullie de kist drempel (sic) niet meer haal (sic), fulmineerde Roger. Verlinden reageerde hier laconiek op via Facebook: “Je bent een held, Roger.” En jij een sukkel, Jan!, reageerde de man op zijn beurt.

Aan TV Limburg toonde Verlinden de ware grootte van het zwembad van de minister. — © TV Limburg

Verlinden trok naar aanleiding van die reactie aan de alarmbel op TV Limburg, die een cameraploeg ter plekke stuurde om het zwembad van de minister integraal in beeld te brengen. De man van minister Peeters riep op de Limburgse omroep op om een debat te voeren over de impact van haatberichten op politici en hun familieleden.

“Ik besef ook wel dat dit voorval banaal is, maar het is het zoveelste”, zegt Verlinden. “Als ik iets met mijn vrouw op sociale media post, heeft dat nooit iets met politiek te maken, en toch volgen er altijd haatdragende boodschappen. En normaal reageer ik daar niet op. Maar nu is het genoeg.” De reactie op de zwembadfoto was de druppel, vertelt de man van minister Peeters.

Lamborghini

We vroegen Verlinden of hij begrip heeft voor burgers die geen boodschap hebben aan een minister in haar zwembad, en of de timing van de publieke post in het weekend waarop de partijtop crisisberaad hield, niet verkeerd overkomt. “Mogen we dan niks meer over ons privéleven delen, om zeker geen reactie uit te lokken?”, reageert Verlinden. “Moeten we dan alles op sociale media achter een slotje zetten, zodat we zeker niemands ogen uitsteken? Het is toch nog niet strafbaar om een zwembad te hebben? Het is niet dat we op onze luxejacht poseerden, of in onze Lamborghini. En voor alle duidelijkheid: nee, die hebben we niet.”

