DE INSIDER. De ultieme tips voor de festivalzomer: “Die band mag je echt niet missen. Vorige keer sloeg de zanger een tand uit bij zichzelf”

Eindelijk! De festivalzomer begint dit weekend met Graspop. In onze podcast De Insider overlopen we de strafste bands en de verborgen parels van onze Belgische festivalweiden. En we voeren de discussie die nu al weken social media beheerst: is Mumford&Sons nu een waardige vervanger voor Stromae? “Ik ga alvast een tukje doen tegen een boom.”