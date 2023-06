Steunactie voor moeder die gezin verliest in brand: “Laat ons ‘papa held’ en zijn twee kapoenen een prachtige uitvaart geven”

Er is een crowdfunding gestart voor de 22-jarige Kyana Doven uit Gent die haar twee kinderen en vriend verloor in een zware brand. De moeder kon nog uit het raam springen en overleefde, maar blijft nu alleen achter.

Het is de neef van Kyana die de crowdfunding startte. Hij ontfermt zich samen met andere familieleden momenteel over de moeder.

“Gisteren sloeg in onze familie het noodlot toe”, zegt Lorenzo Van Der Stiggel in een oproep op Facebook. “Een brand verwoestte het huis, de inboedel en het leven van mijn nicht. Haar twee kinderen van 4 jaar en 9 maanden oud en de papa (25) overleefden de brand niet. Naast de financiële kosten die de brand met zich meebrengt, moet ze ook drie uitvaarten betalen. Laat ons de handen in elkaar slaan om “papa held” samen met zijn twee kleine kapoenen een prachtige begrafenis te geven.”

Aan de woning waar het drama zich afspeelde werden bloemen en knuffels neergelegd. — © David Van Hecke.

De brand brak maandagmiddag uit in de huurwoning van het koppel gelegen aan de Fuchiastraat. De moeder kon de brandende woning nog ontvluchten door vanop de eerste verdieping uit het raam te springen, maar haar vriend en kindjes geraakten niet meer op tijd buiten. Ze zaten gevangen door de rook en de vlammen. Moeder Kyana ligt momenteel in het ziekenhuis waar ze op intensieve zorgen herstelt van verschillende breuken.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket zal hier vermoedelijk later op de dag nog over communiceren.

Wie een bijdrage wil leveren kan dat via de volgende link. Op twee uur tijd werd reeds 1.165 euro ingezameld.