Amerikaanse inflatie vertraagt verder

De inflatie is in de Verenigde Staten opnieuw fors gedaald. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid dinsdag bekend.

Op jaarbasis stegen de consumptieprijzen volgens de CPI-index met 4,0 procent in mei, het laagste niveau sinds maart 2021. In april bedroeg de inflatie nog 4,9 procent.

Na hun ongeziene pieken van vorig jaar, daalden de energieprijzen aanzienlijk. Onder andere voeding, transport en wonen werden fors duurder. In een maand tijd gingen de prijzen er in mei maar met 0,1 procent op vooruit. In april was er nog sprake van 0,4 procent.

De Amerikaanse centrale bank meet de inflatie met een andere index, PCE, die op het einde van de maand wordt gepubliceerd. Voor april kwam de PCE-index uit op een inflatie van 4,4 procent op jaarbasis.

Net als de Europese Centrale Bank mikt de Federal Reserve op een inflatie van 2 procent. Ze vergadert momenteel over de rente en zou woensdag na aanhoudende verhogingen mogelijk een pauze inlassen.