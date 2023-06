NAVO-baas Stoltenberg hoopt dat Oekraïens tegenoffensief Poetin naar onderhandelingstafel dwingt

“Hoe meer terreinwinst de Oekraïners boeken, hoe waarschijnlijker het is dat president Poetin begrijpt dat hij zich aan de onderhandelingstafel moet zetten en akkoord moet gaan met een rechtvaardige en duurzame vrede”, zei Stoltenberg dinsdag tijdens een bezoek aan Washington D.C., waar hij door de Amerikaanse president Joe Biden werd ontvangen.

Opvolger

Het bezoek van Stoltenberg is het laatste voor de jaarlijkse NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius, de laatste voor Stoltenberg in theorie in het najaar zijn mandaat moet doorgeven. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de 31 lidstaten een excellente opvolger zullen vinden”, zegt de Noor, die eraan toevoegde dat zijn prioriteit erin bestaat om de alliantie te leiden tot het einde van zijn mandaat.

Er zijn verschillende speculaties over de opvolging van Stoltenberg: er zou een verlenging van het mandaat voor Stoltenberg kunnen inzitten, de eerste vrouw op die positie zou benoemd kunnen worden (zoals de Deense premier Mette Frederiksen), of de aanstelling van een derde (zoals de Britse minister van Defensie Ben Wallace).

Spanningen

Biden zei onlangs nog dat hij Wallace “zeer gekwalifieerd” vindt, maar dat een consensus moet worden bereikt binnen de NAVO, een organisatie waarbinnen de spanningen soms hoog oplopen, zoals blijkt uit de ingewikkelde procedure voor het Zweedse lidmaatschap. Zo blokkeert Turkije al dertien maanden de toetreding van Zweden tot het bondgenootschap, en verwijt het Stockholm clementie jegens de Koerdische militanten die het op zijn grondgebied herbergt.

Stoltenberg verzekerde dat hij ondanks alles “zeer gerust” was en benadrukte de inspanningen van Zweden om tot een akkoord met Turkije te komen. Zo kondigde Zweden maandag de uitlevering van een aanhanger van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die in zijn land is veroordeeld voor drugshandel, aan Turkije aan. Die uitlevering werd door Turkije opgelegd als voorwaarde om te kunnen toetreden tot de NAVO.