WHO Europa: “Gezondheidsnoodtoestand voorbij, maar coronapandemie nog niet”

Het Europese kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dinsdag gewaarschuwd voor het te licht opvatten van de coronapandemie. Hoewel die sinds begin mei niet langer als een internationale gezondheidsnoodtoestand wordt gezien, heeft het wel nog een aanzienlijke impact wereldwijd, benadrukt de WHO.

Volgens de organisatie zal het virus nog jarenlang aanwezig zijn, misschien zelfs voor altijd. Bovendien is er ook een reëel risico op varianten. “De internationale gezondheidscrisis mag dan voorbij zijn, de pandemie is dat zeker niet”, benadrukte regionaal directeur Hans Kluge.

Volgens de WHO moeten de geleerde lessen nu in daden worden omgezet door gezondheidssystemen beter uit te rusten voor toekomstige schokken. Daartoe heeft de WHO een zogenaamd overgangsplan gelanceerd om de regio te voorzien van de nodige capaciteiten en netwerken om nieuwe bedreigingen snel te identificeren, verifiëren en rapporteren.

De lidstaten moeten strategisch en duurzaam investeren om paraat te zijn voor pandemieën en tegelijkertijd waakzaam blijven voor nieuwe bedreigingen, aldus de gezondheidsdeskundigen uit Kopenhagen.