Brand in Gent waarbij vader en twee kinderen omkwamen ontstond accidenteel

De oorzaak van de brand in de Gentse Bloemekeswijk waarbij maandag een 25-jarige man en zijn kinderen van vier jaar en negen maanden oud omkwamen, is accidenteel. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen.

De brand brak maandag iets na de middag uit in een woning in de Fuchsiastraat in Gent. De moeder van het gezin, de 22-jarige Kyana, kon ontkomen. Zij sprong wellicht vanop de eerste verdieping naar beneden en werd nadien zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Haar 25-jarige vriend Alyas probeerde hun kindjes Joshua van 4 jaar en Lorina van 9 maanden nog te redden, maar geraakte niet meer op tijd buiten. Twee van hun drie honden kwamen ook om in de brand.

Het parket stelde een wetsgeneesheer en een branddeskundige aan. Volgens de branddeskundige gaat het om een accidentele brand. Wat de brand precies veroorzaakte, is nog niet duidelijk.

