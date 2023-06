Jef Colruyt stopt als CEO van Colruyt, opvolger al bekend

Jef Colruyt, die in oktober 65 jaar wordt, kwam in 1994 na het plotse overlijden van zijn vader Jo aan het hoofd te staan van het familiebedrijf. Hij geeft op 1 juli de fakkel door aan Stefan Goethaert, al blijft hij erna ook wel voorzitter van de raad van bestuur.

Goethaert (56), burgerlijk ingenieur van opleiding, werkt sinds 2012 voor Colruyt. In 2013 nam hij de leiding over de voedingsproductieafdeling van de groep en in 2019 kwamen daar onder meer ook de huismerken van de retailer bij. Sinds april vorig jaar is hij operationeel directeur en kreeg hij ook de zakelijke afdelingen onder zich.

“Stefan brengt een sterke internationale managementervaring in gecombineerd met de vereiste leiderschapscapaciteiten en een waardengedreven visie”, aldus Jef Colruyt, die wel voorzitter van de raad van bestuur blijft. “Na tien jaar in de groep heeft hij de nodige bagage en een doorgedreven kennis van de verschillende activiteiten om de strategie van Colruyt Group verder vorm te geven en te realiseren in een retailmarkt in volle evolutie. De dagelijkse leiding en de toekomst van Colruyt Group zijn in goede handen bij Stefan en zijn directiecomité.”

“Visionair leiderschap”

Stefan Goethaert roemt dan weer het “visionaire leiderschap” van zijn voorganger: “Ik wil Jef bedanken om al die jaren de groep uit te bouwen tot wat ze vandaag is. Onder het visionair leiderschap van Jef kon de Colruyt Group namelijk uitgroeien tot een stevige marktleider in België met vertakkingen in verscheidene landen, en tot pionier in duurzame initiatieven en technologische vernieuwingen.”