Minstens 15 doden bij verkeersongeval in Egypte

Bij een verkeersongeval in Egypte zijn dinsdag minstens vijftien doden gevallen. Er is ook sprake van zeker twee gewonden.

Op een snelweg ten zuiden van Caïro botsten een minibus en een vrachtwagen, zo berichtte de publieke nieuwssite Al-Ahram. Over de oorzaak van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid. Op beelden zou wel te zien zijn dat de minibus afgeladen vol zat.

In Egypte gebeuren regelmatig zware verkeersongevallen, met doden. Begin mei botste een bus met een vrachtwagen in de buurt van de stad Assioet, waarbij minstens 17 doden vielen en 30 gewonden, van wie enkelen zwaargewond. Vaak ligt agressief of roekeloos rijgedrag aan de basis van een ongeval, net als de slechte toestand van het wegennet.