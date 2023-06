Huiszoeking bij voormalig Frans president Nicolas Sarkozy in Libië-affaire

Sarkozy werd ook ondervraagd op het politiekantoor in Nanterre. Ook zijn echtgenote Carla Bruni werd ondervraagd, maar enkel als getuige.

De Frans-Libanese zakenman Ziad Takieddine verklaarde in 2016 dat hij eind 2006 of begin 2007 meerdere koffers - geprepareerd door het Libische regime - met miljoenen euro’s had gebracht naar het Parijse ministerie van Binnenlandse Zaken, toen geleid door Sarkozy. Maar enkele jaren later zei hij in een interview dat Sarkozy geen Libisch geld had ontvangen voor de presidentiële campagne. Twee maanden later trok hij die woorden weer in. Het Franse gerecht voert daarom een onderzoek naar mogelijke beïnvloeding van getuigen, en ondervroeg Sarkozy hierover dinsdag.

De affaire draait rond beschuldigingen dat er illegaal geld naar de verkiezingscampagne van Sarkozy in 2007 zou zijn gevloeid vanuit het regime van de toenmalige Libische sterke man, Moammar Khaddafi. Sarkozy, die van 2007 tot 2012 president van Frankrijk was, heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Het financieel parket wil hem en twaalf anderen - onder wie drie ex-ministers - voor de rechter brengen, zo raakte vorige maand bekend. Sarkozy wordt beschuldigd van verduistering van overheidsgelden, omkoping en illegale campagnefinanciering.