Koning Filip in Jordanië voor demonstratie Special Forces

Koning Filip is dinsdagmiddag gearriveerd in de Jordaanse hoofdstad Amman, in het gezelschap van minister van Defensie Ludivine Dedonder. Woensdag zullen ze militaire oefeningen bijwonen, die de Belgische en Jordaanse Special Forces samen zullen uitvoeren.

Koning Filip was nog maar twee weken geleden in Jordanië, toen samen met zijn dochter Elisabeth, om het huwelijk van kroonprins Hussein bij te wonen. De Belgische vorst zal dinsdagavond ontvangen worden door de Jordaanse koning Abdallah II.

Woensdag wordt het galakostuum ingeruild voor het paracommando-uniform dat de koning draagt sinds zijn vertrek op Melsbroek. Koning Filip zal verschillende demonstraties bijwonen van het ‘Special Operations Regiment’ dat in Jordanië actief is in het kader van de oefening ‘Agile Apex’. Die vindt plaats van 5 tot 25 juni, er nemen zo’n 500 militairen aan deel. De oefening draait rond verschillende thema’s, waaronder het bevrijden van gijzelaars of directe actie in een stedelijke omgeving. Voor dat laatste wordt een beroep gedaan op het ‘King Abdullah Special Operations Training Center’ in Amman, waar met echte munitie en explosieven gewerkt kan worden. Daarnaast vindt er ook een demonstratie plaats in de woestijn, in Ta Al Quayarah.

Woensdagavond keert de koning terug naar België.