Dodentol van Keniaans sektedrama overstijgt kaap van driehonderd

Sekteleider en voormalig taxichauffeur Paul Nthenge Mackenzie van de Good News International Church had zijn leden ervan overtuigd dat ze Jezus zouden ontmoeten als ze zichzelf uithongerden. Dinsdag werden nog eens negentien lichamen gevonden, wat het totaal aantal doden op 303 brengt.

Nthenge Mackenzie verblijft sinds 14 april in hechtenis en wordt vervolgd voor “terrorisme” in dit drama, dat het sterk religieuze land in de ban houdt. Twee maanden nadat de eerste slachtoffers waren gevonden op 13 april, gaan de zoekacties in het bosgebied nog steeds door.

Volgens de politie gaat het in het merendeel van de gevallen om lichamen van aanhangers van de sekte. Uit de autopsieën op de eerste lichamen blijkt intussen al dat de meeste slachtoffers van honger zijn omgekomen. Sommigen, onder wie kinderen, waren echter gewurgd, geslagen of gestikt. Minstens 35 personen die vermoedelijk betrokken zijn werden aangehouden, aldus de politie.

Dinsdag werden ook tachtig leden van een Oegandese religieuze sekte gerepatrieerd uit Ethiopië, zo schrijft BBC. Zij werden door de leider van de groep, Simon Opolot, ook overtuigd dat ze “Jezus zouden ontmoeten” als ze veertig dagen zouden vasten.

De tachtig leden van de Christ Disciples Church werden eerst van hun bezittingen ontdaan voordat ze de reis naar Ethiopië, ongeveer vijfhonderd kilometer, maakten. Zodra de Ethiopische autoriteiten hiervan lucht kregen werden de Oegandezen opgehaald en kregen ze onderdak tot hun repatriëring. Verschillende leden van de groep waren door de reis en het vasten al fragiel.