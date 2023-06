Verzoeningsvergadering bij Delhaize levert niets op

Vorige week hadden de bonden de verzoening wereldkundig gemaakt omdat Delhaize een hele reeks bestaande cao’s niet zou toepassen. Het zou onder meer gaan over een te grote inzet van studenten en interimarbeid of het openhouden van winkels met te weinig personeel, hekelde vakbondssecretaris Jan De Weghe van BBTK.

“De totale blokkering bij Delhaize tijdens de derde verzoening. De directie respecteert de sector- en bedrijfscao’s niet. Dat is normaal ‘een geval van overmacht’ en de bemiddelaar aanvaardt dat”, hekelt Myriam Delmée, voorzitter van SETCa-BBTK, na afloop via haar Facebookpagina.

De vergadering ging vooral over het respecteren van de bestaande cao’s, voegt Kristel Van Damme van ACV Puls toe. “Maar zelfs dat wil de directie niet. Ze hebben telkens een excuus om cao’s niet te respecteren. Hoe kunnen we dan nog spreken over sociaal overleg? Nochtans wel nodig in een situatie zoals deze ...”

De directie van Delhaize zegt dat ze argumenten heeft gegeven “die aantonen dat de cao’s wel worden gerespecteerd”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. Hij bevestigt dat de partijen geen verzoening hebben bereikt.

Indirect kwam ook de franchisering van de 128 winkels in eigen beheer ter sprake, zo viel achteraf te horen bij andere vakbondsbronnen. Het onderscheid tussen de dossiers is niet altijd zwart-wit te maken, klinkt het daar.

In het sociaal conflict over de verzelfstandiging van de eigen winkels staan bonden en directie al sinds begin maart pal tegenover elkaar. Verschillende bijzondere ondernemingsraden en twee verzoeningspogingen draaiden op niets uit.

De volgende afspraak is een geplande gewone ondernemingsraad op maandag 26 juni.