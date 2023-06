Jess en Christy krijgen maar geen elektriciteitsaansluiting in hun huis, tot wij met Fluvius bellen: “Plots zijn ze wakker geschoten”

Archiefbeeld: in april brak brand uit in de garage van Jess en Christy na een kortsluiting in de zekeringkast. — © jve

Jess Wittevrongel verblijft bijna twee maanden na een woningbrand nog altijd met zijn gezin bij zijn schoonouders. Na de herstellingswerken kon hun huis blijkbaar niet opnieuw aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Na een telefoontje van onze redactie naar netbeheerder Fluvius kwam alsnog een oplossing uit de bus: “Morgen kunnen we weer in ons huis trekken”, klinkt het opgelucht.

Het huis van Jess Wittevrongel, Christy De Graeve en hun twee dochters in de Invalidenlaan in Heist, op een steenworp van het station, werd eind april onbewoonbaar wegens ernstige brand- en rookschade op de benedenverdieping. De oorzaak van de brand in de garage is nog niet helemaal uitgeklaard, mogelijk is er sprake van een kortsluiting in bij de zekeringkast.

“We hebben nog altijd geen elektriciteit, waardoor het huis onbewoonbaar blijft”, aldus Jess Wittevrongel dinsdagmiddag. “Er is een nieuwe slimme elektriciteitsmeter geplaatst, maar blijkbaar lukt het niet om die te activeren wegens technische problemen.”

Geblokkeerde EAN-nummers

Omdat hij van energieleverancier was veranderd, had Fluvius Jess doorverwezen naar de energieleverancier. “Daar bleek alles in orde te zijn, en klonk het dat het probleem te wijten zou zijn aan een probleem met geblokkeerde EAN-nummers. Mijn leverancier wist niet te zeggen wanneer dit opgelost raakt, dit zou nog dagen, weken of zelfs maanden kunnen aanslepen.”

“Bijna twee maanden na de brand weten we nog van niets. Een expert en de technieker die de digitale meter heeft geplaatst zijn langsgekomen en de slimme meter die begin dit jaar werd geplaatst is meegenomen voor verder onderzoek. Van Fluvius heb ik tot nu toe niets meer vernomen en er is nog niet gesproken over een schadevergoeding. Wij willen gewoon terug naar onze woning”, zucht Jess. “De moed zakt me stilaan in de schoenen.”

Eric Houtman, de ombudsman voor energie, laat weten dat tienduizenden landgenoten momenteel problemen ondervinden met geblokkeerde EAN-nummers. “Dat leidt doorgaans tot eindfacturen die op zich laten wachten en problemen bij een wijziging van de leverancier. Maar dat een gezin niet aangesloten kan worden op elektriciteit, is gelukkig uitzonderlijk.” De ombudsman raadt het gezin aan zich te wenden tot zijn diensten voor een spoedprocedure, zodat dit snel opgelost kan worden.

Een interventie van de federale ombudsdienst voor energie blijkt echter niet meer nodig na een telefoontje van onze redactie naar Fluvius. “Plots zijn ze wakker geschoten”, laat Jess even later weten. “Fluvius heeft me gebeld met de vraag of ze de elektriciteit woensdagochtend kunnen aansluiten. De elektricien zal vervolgens de zekeringkast aansluiten, waarna we kunnen verhuizen.”