Noa Lang hekelt onze competitie en overweegt plots transfer naar Nederland: “Blijkbaar verkopen ze in België niet zo goed”

Lang zit momenteel bij Oranje, dat deze week de Final Four van de Nations League speelt. In een niet zo recent verleden werd de bijna 24-jarige aanvaller nog gelinkt aan een overgang naar AC Milan. Na drie jaar bij Club Brugge wil Lang iets anders. Daarom ging hij ook met topmakelaar Ali Dursun in zee, die landgenoot Frenkie de Jong naar Barcelona bracht.

Maar in gesprek met Ziggo Sport stelt Lang dat hij ook een terugkeer naar Nederland overweegt.

“We gaan het zien, ik laat alles op me afkomen”, klinkt het. “Zelfs terug naar Nederland is een optie, we gaan zien wat het wordt. Eerst zei ik stellig ‘nee’, maar ik ben pas vader geworden dus ik kijk er anders naar. Misschien één of twee jaar kan geen kwaad. Als ik bij Ajax of PSV had gedaan wat ik drie seizoenen bij Club Brugge heb gedaan, speelde ik nu bij een Europese topclub. Blijkbaar verkopen ze in België niet zo goed, dus ik overweeg het. Het is taaier voetbal dan in de Eredivisie, alleen maar beukers.”