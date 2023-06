De intentie is duidelijk. Romelu Lukaku (30) wil bij Inter blijven, maar een deal vinden met zijn moederclub Chelsea is niet evident. Als het niet lukt, kan het Saudische Al Hilal – waar hij minstens twintig miljoen per jaar kan verdienen – nog een uitweg bieden. Topclubs in Saudi-Arabië proberen alsmaar meer sterren te verleiden sinds Cristiano Ronaldo er tekende. Waarom?