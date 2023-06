Hans Somers vliegt er meteen in bij OHL: “Hier wordt keihard gewerkt, en daar herken ik mezelf in”

Gisteren schreven we nog dat Hans Somers zijn volgende opdracht aan het zoeken was, en vandaag kregen we op het Instagram-account van OH Leuven witte rook. Somers, die drie weken geleden afscheid nam van Jong Genk in de Challenger Pro League, maakt zijn opwachting op het hoogste niveau als T3 van OHL. “Hier wordt hard gewerkt, dat mocht ik vandaag op de veldtrainingen al meemaken”, laat Somers in een eerste reactie weten.

Drie dagen nadat de samenwerking tussen Somers en Jong Genk afliep, contacteerde OHL hem al. “Hoe ze bij mij kwamen? Daar heb ik niet meteen een idee van. Mijn exit bij Jong Genk is wel in de media geweest en misschien paste ik in hun profiel? Het is in ieder geval heel snel gegaan – en na mijn twee gesprekken met Marc (hoofdcoach Marc Brys, red.) had ik meteen een goed gevoel. En ik kijk enorm hard uit naar de samenwerking. Hier wordt keihard gewerkt, en daar herken ik mezelf ook in. En kijk wat Marc met OHL jaar na jaar klaarspeelt, daar wil je toch deel van uitmaken?”

Ruime jobomschrijving

“Er is veel vertrouwen in mij en ik krijg meteen de nodige verantwoordelijkheid”, gaat Somers verder. “Als T3 hou ik me bezig met de analyses van onze eigen wedstrijd, maar bereid ik de jongens ook voor op de komende wedstrijden. Het is heel ruim – ik krijg hier al meteen de nodige workload.”

Dat mocht Somers al op de eerste dag ervaren. OH Leuven is een van de weinige clubs die al aan de trainingen begonnen zijn. “Ik stond vandaag al mee op het veld voor de training en maakte kennis met de rest van de technische staf. En ik moet zeggen: het viel me al meteen op hoe superoprecht iedereen met de club begaan is.”