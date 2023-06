Als jongere zwaar in de fout gaat, dreigt ook voor zijn ouders een straf

Als het van de Vlaamse ministers Zuhal Demir (Justitie) en Hilde Crevits (Welzijn) afhangt, zullen jeugdrechters binnenkort meer macht krijgen om ouders tot de orde te roepen als hun kinderen misdrijven plegen. Hun pas gelanceerde ‘Actieplan Jeugddelinquentie’ voorziet een verschijningsplicht voor ouders als hun kinderen voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Momenteel kan een jeugdrechter zo’n verplichte verschijning al opleggen in specifieke gevallen, maar is het nog geen automatisme. Daarmee zet de Vlaamse regering volgens jeugdrechters trouwens een stap terug in de tijd, want vroeger was zo’n verschijning wel verplicht.

Maar Vlaanderen wil nog verder gaan, en ouders ook mee straffen als hun kinderen strafbare feiten plegen. Jeugdrechters kunnen in theorie nu al ingrijpen op de uitbetaling van het Groeipakket en ze kunnen ouders ontzetten uit het ouderlijk gezag als ze een nefaste invloed hebben op hun kinderen. Dat laatste is een maatregel die trouwens hoogst uitzonderlijk is. Maar Crevits en Demir willen nu nagaan of jeugdrechters ouders ook een werkstraf moeten kunnen opleggen als ze niet voldoende deden om te voorkomen dat hun kinderen misdrijven plegen. Volgens de ministers biedt het jeugdrecht nu al de mogelijkheid om ouders een boete te geven, of zelfs een celstraf. Maar de verschillende jeugdrechters die we contacteerden hadden daar nog nooit van gehoord, laat staan dat ze het ooit hadden gedaan.

Samenwerken of straffen

Er leeft ook veel twijfel over de zin van zo’n straf. “Ik kan zo’n ouder wel vijftig uur werkstraf geven”, zegt een jeugdrechter. “Maar zou hij die tijd niet beter aan de opvoeding besteden?” Ook Stefaan Pleysier, professor Jeugdcriminologie aan de KULeuven, heeft bedenkingen. “Het is de vraag of zo’n straf voor ouders de problemen niet nog erger zou maken. Het dreigt het gezag van de ouders tegenover hun kinderen te ondermijnen. Bovendien heb je als jeugdrechter net de samenwerking met de ouders nodig. Het nieuwe jeugddelinquentiedecreet, dat nog maar pas volledig in voege is, legt erg de nadruk op die samenwerking. Het was de bedoeling om dat na drie jaar te evalueren en eventueel aan te passen. Het is opmerkelijk dat daar niet op wordt gewacht om alweer nieuwe maatregelen aan te kondigen.”

Graaibak met maatregelen

Volgens de woordvoerder van Demir “is het hoofddoel de betrokkenheid van ouders bevorderen in plaats van te sanctioneren”. “We zien het als een stok achter de deur.”

Het is sowieso de bedoeling om na te gaan of crimineel gedrag van jongeren thuis niet wordt gestimuleerd of in de hand gewerkt. “Indien nodig wordt de ouders een hulpverleningstraject aangeboden, om de vicieuze cirkel te doorbreken.”

Het actieplan lijkt daarnaast wel wat een graaibak met allerlei kleine en grote, nieuwe en minder nieuwe maatregelen. Zo is het de bedoeling dat een misdrijf gepleegd door een minderjarige ook vele jaren later nog bestraft kan worden. Krijgen scholen de raad om een wapenverbod in te schrijven in het schoolreglement. En moet de jeugdrechter een jongere een verplichte hobby kunnen opleggen, of zelfs een bootcamp. “Maar er is ook veel aandacht voor preventie”, zegt Pleysier. “Dat is zeker een goeie zaak.”