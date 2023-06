Trump officieel in verdenking gesteld en pleit onschuldig in zaken rond geheime documenten

De Amerikaans ex-president Donald Trump is dinsdagavond omstreeks 21 uur (onze tijd) voor de rechtbank in Miami verschenen. Hij is daar officieel in verdenking gesteld en moet zich verantwoorden voor 37 aanklachten. Onder meer: het achterhouden van officiële documenten. Opvallend: de president mag campagne voeren, maar met een deel van zijn entourage - potentiële getuigen - mag hij geen contact hebben.

Toen de oud-president uit het Witte Huis vertrok, nam hij tientallen dozen met dossiers, waaronder ook geheime met gevoelige informatie, mee naar Florida. Uit de akte van beschuldiging die vrijdag openbaar werd gemaakt, blijkt dat hij onder meer wordt aangeklaagd voor “het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid” en “belemmering van de rechtsgang”. Hij heeft volgens het document de nationale veiligheid van VS in gevaar gebracht door nucleaire geheimen mee te nemen. Ook moet hij zich verantwoorden voor het tegenwerken van het gerecht, er is ook aanklacht voor spionage.

Voor- en tegenstanders van de oud-president protesteren voor de rechtbank in Miami. — © EPA-EFE

De zitting dinsdag duurde alles bij elkaar een uur. Trump moest er de aanklachten aanhoren, vervolgens pleitte hij onschuldig. De zitting verliep achter gesloten deuren, maar volgens aanwezige journalisten “hield Trump zijn armen de hele tijd gekruist”, en “sprak hij af en toe met zijn advocaat Todd Blanche”.

Na afloop werd de president ‘gearresteerd’, al betrof het een formaliteit. De openbare aanklager erkende dat Trump geen vluchtrisico vormt, en ging ermee akkoord dat de oud-president werd vrijgelaten zonder voorwaarden. Trump mag dus reizen en campagne voeren. Rechter Jonathan Goodman, die de zitting leidde, sprak de oud-president vermanend toe en benadrukte dat hij geen contact mag hebben met potentiële getuigen. Dat is mogelijks wel een probleem voor de president: de medewerkers die hij onder druk zou hebben gezet om de documenten en feiten te verdoezelen zijn potentiële getuigen in de zaak. De facto werd alle personeel van Mar-a-Lago, waar Trump woont, ondervraagd. Strikt gezien zou hij dus zelfs geen contact meer mogen hebben met de diensters in het restaurant De speciale aanklager, Jack Smith, moet nu een lijst opstellen met mensen die Trump tot het eigenlijke proces niet meer mag spreken.

Omdat hij zeer herkenbaar is, hoefde hij geen foto te laten maken voor de zitting begon. Ook moest Trump niet in de boeien. Wel werden zijn vingerafdrukken afgenomen.

Het was de tweede keer in korte tijd dat Trump werd voorgeleid in een rechtbank. Tien weken geleden moest Trump voor een rechtbank in Manhattan verschijnen voor aanklachten rond zwijggeld dat hij aan een pornoactrice had betaald. Ook toen zei hij onschuldig te zijn.

© Getty Images via AFP

Na afloop sprak Trump aanhangers die voor het gerechtsgebouw hadden postgevat niet toe. Nog volgens NYT ging Trump lunchen in ‘Versailles’, een Cubaans restaurant in Miami. Daar nam hij de tijd om op de foto te gaan met medestanders. De 76-jarige Republikein werd er enthousiast onthaald door fans en riep “eten voor iedereen”. Verwacht wordt dat Trump later op de dag weer het vliegtuig opgaat naar zijn golfclub in New Jersey, waar hij zal speechen.