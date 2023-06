Opsporingsbericht: heeft u Florian Celis (25) gezien?

Het parket van Brussel en Child Focus zijn op zoek naar de 25-jarige Floris Celis. Hij werd dinsdag voor het laatst gezien in de buurt van het station Brussel-Zuid. Sindsdien ontbreekt elk spoor;

Op dinsdag 13 juni 2023, omstreeks 14.00 uur, werd de 25-jarige Florian CELIS voor het laatst gezien aan het station Brussel-Zuid. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Florian heeft autisme. Hij is 1.98 groot en is zeer slank gebouwd. Hij heeft bruin haar, een sik en een stoppelbaard. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe bermuda jeans, een licht oranje T-shirt en bruine sandalen. Hij heeft een blauwe schoudertas bij zich.

Hebt u Florian CELIS nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0 of via Child Focus op het nummer 116 000.

U kunt ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.