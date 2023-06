Amber Heard betaalde Johnny Depp 1 miljoen als schikking

Amber Heard heeft haar ex Johnny Depp 1 miljoen dollar betaald als schikking na de rechtszaak tussen de twee filmsterren. Dat meldt TMZ. Volgens bronnen is de zaak hiermee voor Depp afgesloten.

De Pirates of the Caribbean-acteur verdeelt het geld onder vijf goede doelen. Volgens TMZ gaat het onder meer om organisaties die zich inzetten voor zieke kinderen en clubs die zich hardmaken voor het beschermen van het klimaat en bedreigde ecosystemen.

Depp had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Na een wekenlang proces stelde een jury Depp in het gelijk. De acteur noemde het merendeel van de verhalen die de afgelopen jaren over hem geschreven zijn “fantastische, gruwelijk geschreven fictie”.

De jury oordeelde dat Heard ruim 10 miljoen dollar aan Depp moest betalen, terwijl hij op zijn beurt 2 miljoen aan schadevergoeding moest betalen voor smaad van zijn advocaat tegenover Heard.