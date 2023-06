Bijna 1,9 miljoen ontheemden door geweld in Soedan, volgens VN

Volgens het rapport zijn bijna een half miljoen ontheemden naar buurlanden gevlucht. In Tsjaad zijn al zeker 100.000 Soedanese vluchtelingen geteld, en dat aantal loopt nog steeds op.

Naast de hoofdstad Khartoem wordt vooral de regio Darfur in het westen van het land, die al tientallen jaren wordt verscheurd door etnische conflicten, getroffen door ernstig geweld. Na aanhoudende gevechten en plunderingen heeft de gouverneur Darfur uitgeroepen tot “rampgebied”.

Minstens 866 doden

Het conflict in het Afrikaanse land, tussen de facto-president Abdelfattah al-Burhane en zijn vroegere kompaan en RSF-leider Mohammed Hamdane Dagalo, barstte midden april uit. De twee generaals kwamen samen aan de macht in 2019 en 2021, maar kregen later ruzie. Een overgang naar democratie in het land met ongeveer 46 miljoen inwoners in het noordoosten van Afrika, zoals geëist door de burgerbevolking, bleef uit.

Volgens het Soedanese ministerie van Volksgezondheid zijn er tot nu toe minstens 866 mensen gedood en meer dan 6.000 mensen gewond geraakt in het conflict. Het noodhulpbureau van de VN waarschuwde ook voor toenemend seksueel geweld in de conflictgebieden. Sinds het begin van de gevechten is er sprake van gericht geweld en ontvoering van vrouwen en kinderen, klinkt het.