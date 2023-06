Twee soldaten gedood bij schietpartij op militaire schietbaan in Japan

Een 18-jarige soldaat had een automatisch geweer afgevuurd op de militaire schietbaan. Over zijn motief is nog niets bekend. De politie kon de man intussen arresteren.

Aanvankelijk werd bericht over één dodelijk slachtoffer en twee gewonde soldaten, maar intussen is een tweede persoon aan zijn verwondingen bezweken. “De dood van nog een persoon is bevestigd”, aldus het Japanse leger in een verklaring.