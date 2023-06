Drie gasten niet langer welkom op Witte Huis nadat ze topless verschijnen in video tijdens Pride Party

Drie mensen die zaterdag te gast waren in het Witte Huis op een Pride-feestje, zijn daar niet meer welkom. De aanleiding is een video waarin de drie even topless te zien zijn tijdens het feestje.

Trans persoon, influencer en advocate Rose Montoya en enkele vrienden waren zaterdag te gast in het Witte Huis, dat voor het eerst een Pride-feestje organiseerde om de LGBTQI+-gemeenschap te vieren. Zij namen er een 58 seconden durende video op en deelden die op sociale media. Daarin zijn beelden van de avond te zien, waaronder een ontmoeting met president Joe Biden en zijn vrouw Jill. Maar ook: een kort moment waar ze topless - met haar handen op haar borsten - poseert naast twee trans mannen die ook hun bovenkledij uit hebben. “Zijn we nu topless in het Witte Huis”, hoor je iemand die niet in beeld komt vragen.

Dat gedrag wordt niet gewaardeerd bij de Amerikaanse overheid. De drie zijn niet langer welkom, zegt perssecretaris Karine Jean-Pierre. “Dit is niet aanvaardbaar en niet eerlijk tegenover andere gasten op het feestje. Dit gedrag toont geen respect voor het Witte Huis. Het is geen reflectie van het evenement dat we organiseerden om de LGBTQI+-families te vieren, of van de honderden aanwezige gasten.”

Onbegrip

Montoya zegt in een nieuwe video niet te begrijpen waarom zo zwaar getild wordt aan de video. Nu is er misbaar over dat ze topless te zien is, terwijl dat niet het geval was toen ze nog geen transgender was. “Mijn mannelijke trans vrienden toonden fier hun littekens van de operatie en amuseerden zich, en ik wilde meedoen. En omdat het zo hoort volgens de wet in Washington DC heb ik mijn tepels bedekt.”