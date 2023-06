Russische oppositieleider Navalny veroordeeld tot nog eens 7,5 jaar gevangenis tijdens nieuw proces

De 47-jarige Kremlincriticus Aleksej Navalny, die al verscheidene keren veroordeeld werd, is veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenis wegens extremisme. Het proces vond plaats in het strafkamp waar Navalny vastzit.

Aleksej Navalny zit al meer dan twee jaar vast. Hij werd in de zomer van 2020 in Siberië vergiftigd met het zenuwgas novitsjok, en overleefde ternauwernood. Hij herstelde in Duitsland, maar werd bij zijn terugkeer in januari 2021 opgepakt op een luchthaven in Moskou.

De Russische Kremlincriticus zit momenteel een negenjarige celstraf uit wegens vermoede fraude. Nu heeft hij daarbovenop nog 7,5 jaar gevangenis opgelegd gekregen wegens “oprichting en financiering van een extremistische organisatie”, wat door veel externe waarnemers betwist wordt. Het proces verliep volledig achter gesloten deuren.