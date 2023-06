Aanklacht tegen Andrew Tate “ernstiger dan voorheen”

De Britse influencer en notoire vrouwenhater Andrew Tate (36) wordt in Roemenië aangeklaagd voor ‘mensensmokkel in onafgebroken vorm’, een zwaardere aanklacht dan voorheen. Dat heeft de Roemeense aanklager dinsdag laten weten.

Andrew Tate, diens broer Tristan en twee vrouwelijke handlangers zijn de spilfiguren in het Roemeense onderzoek. Ze worden verdacht van mensensmokkel, verkrachting en het opzetten van een criminele organisatie om vrouwen seksueel uit te buiten. Op 29 december 2022 werden de vier opgepakt. Op 31 maart werden ze onder huisarrest geplaatst. Hun zaak zou naar verwachting eind juni voor de rechter komen.

Aanvankelijk werden de verdachten aangeklaagd voor gescheiden gevallen van mensensmokkel. Maar nu luidt de aanklacht ‘mensensmokkel in onafgebroken vorm’, wat juridisch zwaarder zou wegen, aldus de aanklager. In Roemenië riskeren mensensmokkelaars tot tien jaar cel.

Extra slachtoffer

Er zou ook een extra slachtoffer aan het dossier zijn toegevoegd, naast de zes vrouwen waarmee de zaak begon. Er is ook een apart onderzoek gestart naar een Roemeense man die nauwe banden had met de Tate-broers. De man, die op foto’s op sociale media te zien is in het bijzijn van de broers, zou met twee andere verdachten de vermoedelijke slachtoffers verleid hebben onder het valse voorwendsel een relatie te willen aangaan. Deze vrouwen zouden vervolgens gedwongen zijn om pornografisch materiaal voor sociale media te produceren. Het geld dat daarmee verdiend werd, ging voornamelijk naar de bendeleden. De slachtoffers werden naar verluidt ook verplicht om de naam of het gezicht van groepsleden op hun lichaam te tatoeëren.

Andrew Tate is een ex-kickbokser met miljoenen volgers op sociale media. Daarop laat hij zich vaak minachtend uit over vrouwen. Hij werd ook uit de Britse versie van Big Brother gezet vanwege beelden waarin hij een vrouw leek te slaan. Tate is bijzonder populair bij jonge mannen door een combinatie van agressieve masculiniteit met de schijn van een riante levensstijl.